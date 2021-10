Myrtille Lapuelle rejoint le département Social de Coblence avocats

Myrtille Lapuelle a développé une expertise reconnue en droit social. Elle intervient sur l'ensemble des problématiques relatives à cette matière, tant en conseil qu'en contentieux, auprès d'une clientèle d'entreprises françaises et internationales et ce, tant dans la gestion de leurs relations individuelles que collectives.

Elle a également développé un savoir-faire particulier dans la mise en œuvre de projets plus complexes comme les restructurations et les opérations de fusions-acquisitions sur lesquelles elle accompagne ses clients aussi bien en phase d'audit et de planification stratégique que lors de la réalisation des opérations. Elle a, notamment récemment conseillé sur les aspects sociaux la plateforme Docebo dans le cadre de l'acquisition du leader mondial de la formation ForMetris et le fonds d'investissement Capza dans le cadre de l'acquisition de Time for Growth.

Avant de rejoindre Coblence avocats, Myrtille Lapuelle qui est avocate depuis 2003 a successivement exercé comme collaboratrice chez Eversheds Sutherland, White & Case et Wragge & Co avant de devenir counsel en 2013 chez McDermott, Will & Emery puis associée chez Eversheds Sutherland en 2019. Elle est titulaire d'un D.E.S.S. Juriste International et d'une Maîtrise en Droit des Affaires (Université des sciences sociales de Toulouse).

Pour Ludovic Dorès, managing partner : « Nous sommes ravis que Myrtille nous rejoigne en tant qu'associée. La richesse de ses expériences est une réelle valeur ajoutée pour notre département Social et va lui permettre de poursuivre sa dynamique de croissance. Myrtille sera, par ailleurs, amenée à contribuer au renforcement du développement du département Corporate sur son activité transactionnelle smidcap ».

L'équipe, sociale de Coblence avocats, composée de 11 avocats, sera très prochainement complétée par l'arrivée de nouveaux collaborateurs.