MyPop Cie : L'univers « Burgers » à Beaugrenelle

Héraut de la “Burgermania”, MyPop Cie est un concept monomaniaque sorti de l’imagination d’Hugues Courage, notamment passé par la célèbre Voile Rouge, à Saint-Tropez. Après avoir ouvert La Bastide Blanche, dans le 8e arrondissement, à deux pas du parc Monceau, il change d’univers. Celui de MyPop Cie se veut coloré, convivial, chaleureux et fun, associé à une restauration qui fait la part belle aux produits frais et à la qualité « premium ».

Les burgers se taillent naturellement la part du bœuf, issu à 100 % des pâturages français. Les frites sont fraîches, à l’instar des sauces et des herbes. Sept burgers différents tiennent la dragée haute aux bagels, grandes salades et autres viandes grillées qui conservent néanmoins droit de cité. Outre le « Standard », il est possible de choisir : le Crazy Chicken, le Veggie Burgur, le Bacon Burger, le Classis Cheese Burger, le Burning Man et le MyPop Burger… Tout un programme... La carte des desserts a, elle aussi, des élans d’outre-Atlantique : Cheese Cake Carrot Cake, Crunchy Brownie, Sunday, Milkshalkes, Smoothies…

Brunch le dimanche de 11h à 17h. Vente à emporter non stop de 11h30 à 23h.