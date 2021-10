Musée Rodin : un parcours-atelier artistique pour les enfants des quartiers prioritaires

Dans le cadre de l'opération nationale « C'est mon patrimoine !» auquel il participe, le Musée Rodin de la ville de Meudon (92) propose, durant les vacances de la Toussaint, un parcours-atelier par lequel jeunes pourront découvrir les collections tout en se familiarisant avec une pratique artistique utilisée par Rodin, le modelage.

Développer la culture des jeunes

Conduit par le ministère de la Culture, C'est mon patrimoine ! est un dispositif qui participe à l'éducation artistique et culturelle des enfants et des adolescents approprier le patrimoine.

En 2020, ce sont près de 40 000 enfants et adolescents de 6 à 18 ans, dont les deux tiers issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont attendus dans 200 projets, à la découverte de plus de 250 sites de patrimoine.

Organisées sur des journées complètes, les activités proposées aux jeunes ont été conçues avec l'artiste Nadia Nakhlé et sont accompagnées par une chargée d'action culturelle du musée dans une démarche de médiation participative et inventive. A la fin des vacances d'automne, une composition collective sera installée au sein de la grande galerie des plâtres, dans un espace qui est spécialement consacré aux restitutions de projets d'éducation artistique et culturelle, en vis-à-vis des oeuvres de Rodin. Chaque participant sera convié avec sa famille pour une découverte festive de cette restitution collective et des oeuvres de Rodin.

Programme

Les jeunes participeront à l'exploration du site et des collections, à un dessin d'observation, des ateliers et à la création de figures avec un stylo 3D. La restitution et l'exposition des travaux auront lieu le 30 octobre, de 16h à 18h. n