Musée du Quai Branly : un autre Noël !

Afin que les enfants syriens réfugiés en Turquie puissent passer « un autre Noël », l’atelier L’autre jouet, propose aux enfants invités à faire don d’un de leurs jouets à ces enfants réfugiés. Cet atelier permet aussi de découvrir les traditions d’une région du monde, tout en fabriquant eux-mêmes leur jouet. Le sens de ce geste est expliqué par un médiateur, qui accompagne l’enfant dans sa démarche et lui explique l’échange.

Au programme de cette année, la visite du plateau des collections dédiée au monde andin ancien, les enfants sont invités à fabriquer le jeu traditionnel en matériaux de récupération (bouchons de liège, papiers recyclés…) typique de la région des Andes.

Cet appel au voyage permet aux familles et aux enfants de découvrir une culture méconnue tout en réalisant un geste de générosité et de partage en cette période de fêtes.

Ce projet s’inscrit dans une logique de développement durable mise en œuvre par le musée : il propose d’interroger les valeurs associées à la fête de Noël dans notre société et de regarder différemment ce que nous considérons comme déchets. Il faut rappeler que ce sont des enfants, parfois très jeunes, qui ont les mêmes besoins que nous et que par ces dons, l’épanouissement et l’évolution de l’enfant sont améliorés. C’est grâce aux associations non gouvernementales implantées dans les pays d’accueil et travaillant avec l’UNHCR que les jouets sont distribués dans les camps.

