Musée de la Libération de Paris : nouveau site, nouvelle présentation

Issus à l'origine d'un legs et d'une donation, ces musées permettent d'approcher la vie et les actions de deux hommes hors du commun, Jean Moulin et Philippe de Hauteclocque. Le premier était haut fonctionnaire passionné d'art ; le second officier de cavalerie. Au moment de la débâcle de 1940, la position de ces deux serviteurs de la France est claire. Tous deux choisissent de continuer la lutte contre l'occupant.

Le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin offre cette histoire en partage aux visiteurs. Le nom du musée est le reflet précis de la thématique du parcours : montrer ce que la Libération de Paris et de la France doivent à l'action de ces deux hommes.

Immersion historique

L'implantation sur le site de Denfert-Rochereau permet une immersion dans l'Histoire en proposant notamment la visite du poste de commandement du colonel Rol-Tanguy, chef des Forces françaises de l'intérieur de la région parisienne, installé à 20 mètres sous terre pendant la semaine de la Libération de Paris.

Comme le souligne Anne Hidalgo, « Héritiers des lycéens et des étudiants qui manifestaient le 11 novembre 1940 contre l'occupant, les Parisiennes et

les Parisiens d'aujourd'hui et demain comprendront avec le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin la démarche, l'idéal, parfois le sacrifice de ces héros d'hier pour les valeurs de la République et de la démocratie dans lesquelles les Libérateurs de Paris, quel que fût leur parcours, n'ont jamais cessé de croire. »

Les collections en chiffres 7 000 objets environ, dont une grande diversité d'objets militaires et du quotidien, de milliers de documents originaux sur la période ;

des fonds exceptionnels sur le général Leclerc et sur Jean Moulin ;

une collection textile d'uniformes de la 2e DB ;

un fonds d'affiches et de journaux originaux ;

des séries photographiques, notamment sur la Libération de Paris ;

125 témoignages audiovisuels.

Afin de sensibiliser un large public, l'accès aux collections du musée est gratuit.

Du mardi au dimanche de 10h à 18h​

4 avenue du Colonel Rol-Tanguy – Place Denfert Rochereau – 14e ardt

www.museeliberation-leclerc-moulin. paris.fr