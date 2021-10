Murano s'expose au musée Maillol

Ainsi, plus de 200 pièces, nombreuses inédites ou exceptionnellement exposées, issues de collections publiques ou jalousement conservées dans des collections privées, seront réunies. L’exposition retrace le parcours historique de la production des grandes verreries : une sélection parmi les plus beaux objets réalisés pour les grandes familles et les cours européennes de la Renaissance – les familles Este, Gonzague, Médicis –, les fantaisies baroques et les créations du XVIIIe siècle, les pièces Art déco des années 20 et du modernisme des années 50, jusqu’aux œuvres contemporaines de « Studio Glass », mouvement d’artistes qui ont choisi d’utiliser le verre comme unique moyen d’expression.





Une section est réservée aux artistes internationaux venus à Murano, depuis les années 50, expérimenter le verre comme matière privilégiée de création, en travaillant avec les plus grands maîtres verriers Arp, César, Fontana… Cette tradition est aujourd’hui plus vive que jamais. Simultanément aux deux dernières Biennales de Venise, leurs dernières créations regroupées sous le nom de « Glasstress » ont été présentées au palais Cavalli Franchetti : Hatoum, Othoniel, Pérez, Recycle Group, Shen Yuan, Wilson.