Multiplication des organismes satellites de la Région

Confié à Roger Karoutchi, président UMP de la commission des finances de la Région, il fera l'objet d'une présentation. Au nombre de 15 en 1998, date de l'élection de M. Huchon à la tête de la région, ces organismes dits "associés" sont actuellement 30 et emploient 1 200 salariés, des effectifs qui ont crû de 58 % avec une dotation qui a doublé depuis 2004, selon le quotidien. L'empilement des dispositifs, des coûts mal maîtrisés sans pour autant d'irrégularités, des doublons notamment dans le tourisme (le comité du tourisme régional, CRT, fait l'objet de critiques), de la concurrence entre structures : le rapport fait le tour des points à améliorer.

"Il y a eu un mouvement d'empilement mais ce rapport rejoint la philosophie de Jean-Paul Huchon: il faut rationaliser tout cela", a expliqué son entourage, qui fait valoir que certains organismes sont obligatoires soit légalement soit réglementairement comme par exemple le CRT, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, l'Etablissement public foncier, celui des Espaces verts. "Le rapport propose de regrouper tous ces organismes en cinq grandes agences par pôle de compétence et de diminuer la dotation", a-t-on ajouté à la Région, "des rapprochements sont en cours, c'est une réflexion et un mouvement qui sont déjà enclenchés".