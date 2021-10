Seine-Saint-Denis : Mozaik RH et le Conseil général sur la même longueur d'ondes

Stéphane Troussel, président du Conseil général, et Saïd Hammouche, fondateur et directeur général de Mozaïk RH, signent à l'Hôtel du Département, à Bobigny, une convention de partenariat en présence du monde économique, d'acteurs associatifs et de jeunes diplômés de Seine-Saint-Denis.

Mozaïk RH