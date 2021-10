Mozaik coworking ouvre un nouvel espace

Prix abordables dans un quartier central, très bien desservi, déco soignée, design, formules arrangeantes, ambiance conviviale dans un cadre pro, Mozaik a su, en quatre ans, se modeler une belle image dans le monde du coworking.

Un public très divers occupe les espaces, des créateurs de start-up, aux dirigeants, en passant par les consultants et les freelances...

Le nouvel espace de la rue de la Chaussée d'Antin va accueillir des structures plus importantes, qui pourront élire domicile dans des bureaux fermés de huit, 11 et 12 postes, en plus deS openspaces.

41 rue de la Chaussée d'Antin, 9e ardt