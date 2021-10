Motos et scooters thermiques paieront le stationnement à partir de 2022

Les deux-roues motorisés pourront continuer à se garer sur les emplacements voiture. Les futurs tarifs, qui ne s'appliqueront pas aux véhicules électriques, équivaudront à 50 % de ceux pratiqués pour les voitures, a annoncé l'élu, rappelant que « c'était un engagement de campagne » de 2020.

Autre promesse de campagne, David Belliard a également confirmé que la moitié des places de stationnement en surface, soit entre 60 000 et 65 000 et l'équivalent de 60 hectares, allaient être transformées au cours du mandat : trottoirs élargis, pistes cyclables, espaces végétalisés, terrasses, mobilier urbain... Les professionnels du soin à domicile utilisant les deux-roues à moteur thermique bénéficieront du stationnement gratuit, et les autres professionnels d'un tarif spécifique, a précisé l'adjoint, qui prévoit d'ajouter 5 000 places de stationnement aux 40 000 existantes pour cette catégorie de véhicules.