Morosité chez les petits commerçants

Alors qu'ils se déclaraient à 64 % satisfaits de leur niveau d'activité en février, ils ne sont plus que 58 % à le faire six mois plus tard, selon cette étude réalisée auprès de 800 commerçants de proximité.

"Ce taux est le plus bas constaté depuis l'entrée dans la crise économique et financière à l'automne 2008", soulignent Michel Clerc, directeur général de Médicis, et Frédéric Micheau, directeur-adjoint du département Opinion et Stratégies d'entreprise de l'Ifop.

"On entre véritablement dans le coeur de la crise. Les petits commerçants, encore combatifs depuis trois ans, sont à leur tour atteints par l'inquiétude", ajoute M. Clerc.

A 65 %, les petits commerçants utilisent des termes négatifs pour qualifier l'exercice de leur métier, comme "découragement", "inquiétude", "galère".

Par ailleurs, depuis janvier, 49 % des commerçants constatent que les clients fréquentent moins leur magasin, un chiffre en hausse de 6 points par rapport à février et qui, là encore, n'a jamais été aussi élevé depuis l'automne 2008.

43 % déclarent que leur chiffre d'affaires a baissé depuis le début de l'année. "Pour la première fois, ce chiffre dépasse légèrement ceux qui estimaient que leurs ventes étaient stables (42 %)", indique M. Clerc.

Dernier signe d'inquiétude : 16 % des commerçants interrogés déclarent envisager de réduire leurs effectifs, une proportion qui bien que minoritaire, grimpe tout de même de sept points en moins d'un an.

©Wikipédia