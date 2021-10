Morning Coworking Marcadet investit un ancien bâtiment SNCF pour deux ans

Installé dans les locaux de la SNCF, le bâtiment qui abrite Morning Coworking Marcadet deviendra un programme de logements dans deux ans. En attendant, il bénéficie d'une destination temporaire, sous la forme d'un lieu de travail convivial et dynamique, d'une surface de 2 700 m2 et d'une capacité de 260 postes. Comme le précise Clément Alteresco, « Nous sommes les seuls acteurs du coworking dont le business model intègre non seulement des baux classiques, mais aussi des sites éphémères comme celui de la rue Ordener. Il y a des millions de mètres carrés inoccupés en Île-de-France, tandis que des centaines de freelances, start-up, PME, TPE et équipes projets de grands groupes cherchent une solution flexible pour leur lieu de travail. C'est de ce constat qu'est née notre activité. »

De son côté, Frédéric Goupil de Bouillé a rappelé que depuis 2015, « SNCF Immobilier développe des opérations d'urbanisme transitoire destinées à faire vivre de manière temporaire certaines de ses emprises inutilisées en réponse aux nouveaux usages et besoins de la ville de demain. Notre collaboration avec Morning Coworking autour de l'espace Marcadet s'inscrit dans la droite ligne de cette démarche par le déploiement d'une opération d'immobilier transitoire. »

Le bâtiment, entièrement rénové et réaménagé par Morning Coworking, a été agencé dans un style industriel moderne. Il se compose d'une immense pièce commune, d'une salle de jeux, d'un espace café, d'une cuisine et de salles de réunion. Le rez-de-chaussée abrite la zone d'openspace, tandis que les bureaux situés dans les étages peuvent accueillir des équipes de différentes tailles.

à propos de Morning Coworking

Morning Coworking gère et anime aujourd'hui une vingtaine d'espaces en Ile-de-France et projette d'ouvrir plusieurs nouveaux lieux en 2019. Leader français du coworking, l'entreprise héberge aujourd'hui 550 entreprises dans plus de 60 000 m2 et une communauté de 5 400 coworkers de tous horizons – free-lances, start-up, PME et aussi grands groupes... – dans des lieux de caractère à Paris et en proche banlieue.

D'ici à 2022, Morning Coworking ambitionne d'avoir ouvert une cinquantaine d'espaces de coworking et de rassembler une communauté de plus de 20 000 coworkers. Dans chaque espace, plus de 30 % de la surface est dédiée aux espaces communs pour favoriser les rencontres et les échanges.