Morland, cité modèle avec vue imprenable sur la Seine

« Si cela avait été un immeuble vendu par un privé à un privé, l'exigence en matière de diversité et de multiplicité des usages n'aurait pas existé », selon Laurent Dumas, président du directoire d'Emerige. Fin 2014, dans le cadre de la première édition de “Réinventer Paris”, les groupements candidats sont invités à proposer des projets mixtes, mêlant commerces, bureaux et logements. “Morland” et ses 44 000 m2, construit dans les années 1960, est le bâtiment le plus spectaculaire à recycler. Désigné lauréat début 2016, Emerige rachète l'ancienne préfecture pour 135 millions d'euros à la Ville et garantit que le futur ensemble sera “accessible à tous”", rappelle Laurent Dumas. Six ans plus tard, 5 000 personnes s'apprêtent à cohabiter quotidiennement entre bureaux, marché couvert, crèche, piscine, salle de sport, hôtel cinq étoiles de 162 chambres, auberge de jeunesse de 400 lits avec un prix de départ à 29 euros, logements sociaux et privés, galerie d'art et toits dédiés à l'agriculture urbaine. Pour Ariel Weil, maire (PS) de Paris Centre, « c'est une forme de modèle de mixité et de transformation du patrimoine », nullement choqué que les 34 logements en accession libre puissent atteindre 20 000 euros le mètre carré ; consacrant ainsi « une vraie mixité sociale ».