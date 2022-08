Moove Lab : Un partenariat pour les start-up dédiées aux mobilités douces

Ce partenariat vise à renforcer la notoriété d’EIT Urban Mobility (Eitum) dans l’écosystème français de la mobilité. Eitum est une initiative de l’Institut européen d’innovation et de technologie, ayant pour mission d’encourager des changements positifs, afin de transformer et améliorer le paysage de la mobilité urbaine. Le Moove Lab, lui, est un incubateur consacré aux start-up des mobilités en France, co-fondé en 2017 par Mobilians et Via ID.

Développer l’écosystème des start-up de la mobilité

Pour aider les start-up de la mobilité, l’Eitum a choisi de s’installer à Station F. Le choix de Paris comme ville pour s’implanter est particulièrement stratégique, puisqu’en termes de financement, la capitale se classe dans le top 5 des hubs de start-up de mobilité en Europe, d’après le dernier rapport Mobility Club de Via ID x Dealroom.



Le Moove Lab propose ses services aux jeunes entreprises issues du portefeuille d’Eitum, incluant notamment un accompagnement sur mesure par un groupe d’experts, en mettant à disposition des bureaux au sein de Station F, ou encore, en donnant l’opportunité à ces jeunes entreprises de collaborer avec ses partenaires ; des entreprises leaders du secteur. « En tant qu’écosystème mondial de premier plan, Moove Lab et Station F offrent une opportunité unique aux start-up d’Horizon Europe d’accéder à l’expertise en matière de mobilité et au marché français. Ce partenariat renforce notre mission pour des villes plus vivables en fournissant un soutien, des pistes chaudes et des investissements pour les meilleures start-up dans notre domaine » explique Friedrik Hanell, directeur de la création d’entreprise à l’EIT Urban Mobility. Le Moove Lab a déjà contribué à l’essor de 69 jeunes entreprises en neuf promotions, ce que l’incubateur ambitionne de développer encore plus dans les années à venir.

Innover dans les mobilités douces

La collaboration entre l’incubateur et Eitum compte bien développer l’écosystème des start-up de la mobilité en France, et proposer ainsi plus d’opportunités à l’échelle française, comme européenne, pour ces entreprises françaises. Depuis sa création, l’EIT Urban Mobility a déjà investi quelque 3 millions d’euros dans 32 start-up de la mobilité, issues de 16 pays européens. L’initiative compte bien investir dans certaines jeunes pousses particulièrement prometteuses et incubées par le Moove Lab, afin de les accompagner dans le développement de leur produit et leur activité mais aussi, leur proposer un accès à des fonds européens à hauteur de 500 000 euros. « Moove Lab réunit toutes les conditions – en termes de business, de benchmarking, de coaching et de formation – pour le bon développement de nos startups », affirme Xavier Horent, délégué général de Mobilians. Ce partenariat clé offrira donc à Moove Lab l’opportunité de mieux cibler les projets à haut potentiel, afin de se consacrer pleinement à la mobilité de demain.