MOOC « Financer son entreprise » en février

Ces cours gratuits sont destinés à toutes personnes désireuses de se former, de découvrir ou d’approfondir ces connaissances, en trois à quatre semaines, à l’aide de vidéos explicatives, d’exercices interactifs, de sessions live et d’une expérience communautaire.



Financer son entreprise



Ce cours a pour objectif de présenter le processus de la levée de fonds et les relations qui s'établissent avec les business angels et capitaux risqueurs. Jean-François Galloüin, directeur général du Laboratoire Paris Région Innovation et Professeur à l'Ecole Centrale de Paris, guide les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui souhaitent financer leur entreprise : Qu’est-ce qu’une levée de fonds, quelles sont les étapes pour lever des fonds auprès de business angels ou de capitaux risqueurs, et les conséquences ?