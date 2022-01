Montrouge : une cellule mobile de tests Covid déployée dans les écoles

En accord avec l’Education Nationale et en collaboration avec une pharmacie disposant des ressources nécessaires, la ville de Montrouge, qui recense plus de 150 classes et 3 500 élèves, déploie cette unité mobile dans les établissements scolaires ayant détectés un ou plusieurs cas positifs, afin de tester les élèves des classes concernées. L’objectif de la mairie : faciliter la vie des familles Montrougiennes et des établissements scolaires en leur apportant une vraie solution.

Les tests sont réalisés au sein de l’établissement, à un créneau donné, sur les élèves accompagnés de leurs parents. Ces derniers devront être munis de leur carte vitale et devront compléter et signer l’autorisation de test. L’attestation de résultat SIDEP leur sera ensuite envoyée par sms et email.