Montrouge commémore le 60e anniversaire des accords d’Évian

À destination des scolaires avant tout, les événements seront pour la plupart ouverts au grand public. Ainsi, l'Hôtel de Ville accueillera une exposition à l’initiative de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie-Maroc-Tunisie du 9 au 23 mars et une représentation de la pièce de théâtre, “Là-bas, de l’autre côté de l’eau”, sera donnée le 8 mars, au Beffroi. Les lycéens et collégiens de la ville sont spécialement conviés à cette représentation, qui sera suivie d’un temps d’échange sur le conflit en Algérie, puisque l’action s'y déroule. Enfin, à l’occasion de la journée internationale du souvenir et du recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, une cérémonie officielle sera organisée le samedi 19 mars à 10h, en partant du cimetière de Montrouge.