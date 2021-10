Montreuil recevra le village du réemploi

Composée d'Altarea Cogedim, de Nicolas Reymond, Architecture et Urbanisme, et de Julien Joly Architecture, l'équipe a été désignée pour porter ce projet qui s'inscrit dans la suite des travaux menés dans la ZAC de la Fraternité, conduite par la Soreqa (Société de requalification des quartiers anciens) qui œuvre pour réhabiliter ce quartier.

Tout en conservant l'allure caractéristique du lieu, l'un des enjeux du projet est de parvenir à associer la réhabilitation de certains bâtiments historiques et la construction d'immeubles neufs, dans le respect de l'esprit de la deuxième ville de Seine-Saint-Denis.

Le projet répond ainsi aux enjeux du développement durable au sein d'une commune limitrophe de Paris. Grâce à une programmation mixte, les habitants bénéficieront de modes de vie facilités et durables, inspirés de l'entraide et du partage. La programmation du village du réemploi s'étendra sur 1 750 m2 et sera consacrée à l'économie sociale et solidaire avec l'implantation de sept entreprises dont la coordination sera assurée par La Collecterie et Emmaüs Alternatives.