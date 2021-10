Montreuil milite pour la cause féminine

Cette initiative vise à mettre en lumière l'engagement quotidien de la Ville et des femmes montreuilloises en faveur de l'émancipation, de la parité et de la lutte contre les violences faites aux femmes autour de conférences d'information sur l'accès aux droits, d'animations et ateliers (écriture inclusive, collecte de parole, réflexion sémantique), performances et expressions artistiques, pétanque mixte, expositions…

En 2019, Montreuil ira encore plus loin en assurant la mise en place d'un budget sensible au genre dans deux politiques publiques : la Jeunesse-Education populaire et les Sports. Grâce à l'accompagnement de la mission Droits des femmes et de la direction des finances, l'objectif est de promouvoir la parité auprès des jeunes, grâce à un Plan d'action développé dans le cadre de la Charte européenne dont elle est signataire.

Chaque année, la ville de Montreuil produit un rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes parmi les agents municipaux (qui comptent 61,14 % de femmes) et dans la Ville. En 2018, 600 agents municipaux ont ainsi été sensibilisés à la lutte contre le sexisme et le harcèlement au travail. La Ville subventionne également les activités de la Maison des Femmes Thérèse Clerc, de l'Institut de Victimologie ou encore du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 93) et travaille en partenariat avec une vingtaine d'associations locales qui œuvrent à la promotion de l'égalité et des droits des femmes.

Jusqu'au 31 mars, des projections, des débats, des informations d'accès au Droit, des expositions, des ateliers, des spectacles humoristiques, des animations et du théâtre sont au programme pendant un mois dédié autour de l'autonomie des femmes (programme disponible sur le site Montreuil.fr).