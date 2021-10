Montreuil : lancement de “Marchés alimentaires zéro plastique”

Cette dernière vise la suppression de la présence des plastiques sur les marchés, en substituant progressivement tous les sachets et emballages en matière plastique par des sacs en papier et des cabas confectionnés à partir de matériaux recyclés. Pour démarrer cette expérimentation, Patrice Bessac, maire de la ville et président d'Est Ensemble, se rendra sur ces deux marchés aux côtés du gestionnaire des marchés de Montreuil, l'entreprise Géraud, qui, pour amorcer la dynamique, va distribuer sachets, emballages et cabas en papier et matières recyclés et recyclables, aux commerçants et clients afin de les inviter à adopter de nouveaux comportements.