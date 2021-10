Montreuil lance la ''Saison 3'' de son Budget participatif

L'ambition de cette troisième édition est d'augmenter encore un peu plus la participation notamment des résidents des quartiers populaires et des jeunes de 11 à 25 ans en leur montrant que leurs idées, leurs expertises du quotidien, peuvent prendre forme dans des projets dont ils auront eux-mêmes dessiné les contours. Il s'agit aussi de favoriser le dépôt de projets collectifs, portés par des citoyens rassemblés autour d'une même ambition.

Le budget participatif sera doté d'un budget d'investissement de 3 millions d'euros, répartis en une enveloppe de 450 000 euros pour des projets à l'échelle de la ville et de 2,55 millions d'euros pour des projets portés dans les 14 quartiers de Montreuil.

Le nouveau règlement de ce budget participatif propose que l'inventivité des habitants à bâtir des projets à l'échelle de la ville, d'intérêt général, investisse les grands enjeux de société : environnement et mobilités durables, alimentation, solidarités ainsi qu'égalité femmes-hommes et droits des femmes.