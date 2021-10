Montreuil : l'incubateur accompagne sa 3e promotion d'entrepreneurs réfugiés

L'incubateur à Montreuil, porté par la fondation Generali The Human Safety Net et La Ruche, ainsi qu'un consortium d'acteur publics et privés, vient de lancer la 3e édition de son programme d'accompagnement pour les personnes réfugiées souhaitant devenir entrepreneur(e)s. L'appel à candidature ainsi lancé est ouvert jusqu'au 11 octobre prochain. Ce programme vise à permettre aux porteurs de projet de créer et/ou développer leur activité, grâce à un accompagnement personnalisé, à un accès à un réseau d'experts et à des formations collectives.

Inauguré en juin 2019 avec son réseau de partenaires, la fondation Generali The Human Safety Net, BNP Paribas, la Ville de Montreuil et le Réseau des Entreprises de Montreuil, l'incubateur de 122 m2 situé à Montreuil recense 26 porteurs de projet. Depuis, les incubés de la première promotion ont fini leur accompagnement par les équipes de La Ruche.

Les 15 lauréats de cet appel à projet seront sélectionnés par un jury et intégreront l'incubateur à Montreuil à compter du 19 octobre.

Critères d'éligibilité

Pour candidater, les futurs entrepreneurs doivent avoir une idée de projet, avoir le statut de réfugié ou bénéficier de la protection subsidiaire, avoir un niveau A2 de Français (ou plus) et être motivé pour suivre un accompagnement de 9 mois. Un programme de 9 mois pour accompagner jusqu'à 15 porteurs de projet.

Une fois intégrés au programme d'incubation, les futurs entrepreneurs bénéficieront d'un accès privilégié à l'espace de travail collaboratif à Montreuil, d'un accompagnement individuel et du mentorat, de mises en relation avec des experts et entrepreneurs locaux afin de s'insérer dans l'écosystème économique de la ville et d'ateliers et de formations collectives.

Les candidatures sont ouvertes à l'adresse : la-ruche.net/incubateur-a-montreuil