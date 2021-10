Montreuil amplifie les travaux de sauvegarde des “Murs à pêches”

Depuis plusieurs années maintenant, Patrice Bessac, maire de Montreuil, et son premier adjoint, Gaylord Le Chequer, ont pris l'engagement d'œuvrer à la sauvegarde, à la préservation et à la valorisation du site remarquable des “Murs à Pêches”, patrimoine historique, architectural, paysager et horticole de 34 hectares, au cœur de la ville.

© DR