Montreuil adopte la Charte de l’arbre

La Ville a décidé de s’aider des arbres pour combattre les conséquences du dérèglement climatiques que sont la hausse des phénomènes d'îlots urbains de chaleur, la multiplication des épisodes de canicule et l'érosion constante de la biodiversité. Pour appliquer à son patrimoine arboré la stratégie de développement durable Éviter-Réduire-Compenser (ERC), le Conseil municipal s'est doté dernièrement d'un nouvel outil pédagogique et coercitif en adoptant une Charte de l'arbre. « Cette charte de l'arbre, réaffirme et préserve la place de l'arbre dans Montreuil, ville au riche passé horticole » souligne le maire, Patrice Bessac. Montreuil est engagée depuis 2018 dans un grand projet de renaturation, passant par la plantation annuelle de 60 arbres fruitiers dans l'espace public, la création, depuis 2021, avec Est Ensemble, de la promenade du Parc des hauteurs mettant en réseau un chapelet d'espaces verts et boisés s'étalant sur 42 km et 320 ha, l'ouverture d'une pépinière locale située dans la ZAC Boissière-Acacia et renforcer la trame verte de Montreuil.