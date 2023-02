Montreuil accueille une Académie du métavers

Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger a récemment lancé une Académie du métavers à Montreuil, au sein de la Fabrique de Simplon. Réalisée en partenariat avec Simplon.co, entreprise sociale et solidaire de formation au numérique, et la ville de Paris, cette école, gratuite et inclusive entièrement dédiée au métavers, formera à l’apprentissage du métier de concepteur développeur spécialisé en technologie, notamment à la réalité virtuelle, augmentée et mixte, mais aussi au cyberespace.

Présente lors de l’inauguration Afaf Gabelotaud, adjointe à la maire de Paris chargée des Entreprises, de l’Emploi et du Développement économique s’est réjouie de l’ouverture de cette école : « L’Académie du Métavers de Montreuil est un formidable projet, qui réunit un acteur majeur du numérique mondial et un des fleurons des organismes de formation parisiens. La ville de Paris est heureuse de s’y associer et de contribuer ainsi à l’insertion professionnelle de personnes très éloignées de l’emploi ou en reconversion. Le numérique est un secteur clef de notre économie et nous finançons donc chaque année, avec notre programme « Paris Code », plus de 1 000 places de formation gratuite à ces métiers ».

« Former les futurs bâtisseurs du métavers »

Avec cette initiative, Meta souhaite soutenir la création d’emplois et la formation aux nouveaux métiers liés au métavers sur ce territoire afin de sourcer des publics éloignés de l’emploi, qui font aussi face à une offre de formation encore trop peu développée en local. « Ce partenariat fait sens, parce que nous avons besoin de travailler avec des personnes qui vont alimenter cet écosystème. Or aujourd’hui, la création de cette académie, c’est pour permettre de former les futurs bâtisseurs du métavers. Nous devons défendre l’innovation », a indiqué Anton’Maria Battesti, directeur des Affaires publiques de Meta France. En effet, ce programme, accessible à toutes et à tous, vise à répondre à la demande des entreprises sur les compétences et les métiers émergents liés aux métavers, mais aussi à s’assurer que des personnes issues de la diversité puissent profiter de ces opportunités professionnelles. Il reposera sur l’ensemble des technologies, des équipements et des logiciels du marché et visera des certifications officielles.

Déjà quatre Académies en France

L’Académie du métavers de Montreuil est la quatrième école à voir le jour, après celle de Nice, Marseille et Aulnay-sous-Bois, et avant l’ouverture très prochaine d’une nouvelle à Lyon. Au total, une centaine d’élèves participera à cette année pilote, qui s’effectue en deux sessions. La première phase consiste à une formation intensive individuelle de trois à quatre mois, qui sera suivie par une seconde de 15 à 16 mois en alternance au sein d’entreprises locales partenaires de l’école. A la fin, les apprentis rentreront sur le marché de l’emploi dans un secteur considéré en tension, comme l’a rappelé Véronique Saubot, directrice générale de Simplon.co : « Les technologies immersives sont identifiées depuis longtemps comme des leviers puissants en matière de pédagogie. Aujourd’hui, ce sont également des compétences et des métiers en tension pour de multiples usages touchant plusieurs secteurs d’activité et types d’entreprises ».