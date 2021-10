Monoprix s'associe à Pixpay pour proposer des offres à destination des jeunes

Au travers de cette offre, Monoprix se positionne comme l'enseigne de référence du quotidien des jeunes. En leur permettant de faire des économies sur l'ensemble de leurs achats (en magasins ou en ligne), de l'alimentaire à la beauté mais aussi la mode et les loisirs, Monoprix innove pour répondre aux attentes des nouvelles générations.

« Nous avons été séduits par la proposition de valeur de Pixpay. Simple, digitale et intuitive, la solution développée par cette start-up propose des avantages concrets aux jeunes et permet également de faciliter la vie de leurs parents. Ce partenariat démontre à nouveau notre capacité d'innovation et notre statut d'enseigne de référence du quotidien des urbains, y compris parmi les nouvelles générations », indique Jean-Paul Mochet, président du Groupe Monoprix.