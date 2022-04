Monetivia annonce une levée de fonds de 2,5 millions d’euros

Fondée en juillet 2015 par Thomas Abinal et Amaury de Calonne, Monetivia est une entreprise française spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale. Experte en démembrement de propriété dans l’ancien et en partenariat avec Allianz, la société a créé un nouveau type de transaction immobilière entre vendeurs seniors et investisseurs de long terme : la vente à prix ajusté (Contrat Monetivia®). Il s’agit d’une transaction intergénérationnelle sécurisée qui répond à deux enjeux sociétaux majeurs : financer le bien vieillir des seniors et développer l’épargne-retraite individuelle. Avec ses quinze salariés et ses six implantations sur le territoire, Monetivia prévoit de se déployer davantage en France pour devenir le leader de la vente en nue-propriété dans l’ancien.

L’immobilier, levier de financement du bien-vieillir ?

Selon un sondage OpinionWay pour Monetivia de septembre 2021, 80 % des plus de 65 ans sont propriétaires de leur résidence principale. Conséquence, l’immobilier représente entre 65 % et 70 % de leur patrimoine, constitutif d’une épargne non négligeable. Face à la dégradation de leur situation économique ces dernières années, les seniors souhaitent davantage mobiliser leur épargne. En effet, ces derniers subissent la stagnation de leur pension de retraite, l’augmentation des prélèvements fiscaux et du coût de la vie, impactant directement leur pouvoir d’achat. Selon ce même sondage, 67 % des seniors savent que leur résidence principale sera vendue à leur décès. Ils réfléchissent donc à monétiser leur immobilier pour anticiper la transmission de leur patrimoine et donner de leur vivant des liquidités à leurs enfants.

Si la vente en viager intéresse, à 48%, les 10 % de seniors propriétaires qui n’ont pas d’enfants, elle est rejetée à 85 % par les 90 % qui en ont. En effet, la vente en viager implique un risque de perte élevé pour le vendeur et le pari de l’acheteur sur la date de décès du vendeur.

Monetivia propose donc son Contrat Monetivia, une solution de monétisation du patrimoine immobilier plus sécurisée et plus éthique que le viager. Il s’agit d’une vente en nue-propriété à un prix qui s’ajuste en fonction de la durée réelle d’occupation du vendeur dans celui-ci afin que l’acheteur ait un prix juste et n’ait plus à parier sur le décès du vendeur. A ce titre, en cas de sur-longévité du vendeur, Allianz, le partenaire exclusif sur le Contrat Monetivia, prend le relais et indemnise l'acheteur aussi longtemps que le bien est occupé.

Investir dans l’immobilier ancien en vue de la retraite

De leur côté, les actifs cherchent à épargner pour financer leur retraite et pour beaucoup cela passe par un investissement dans la pierre, qui reste un placement attractif car peu risqué. A cet égard, pour ceux qui cherchent à réduire au maximum les risques, l’investissement en nue-propriété est idéal car permet d’acheter un actif immobilier avec une décote, qui est la contrepartie de ne pas encaisser de loyers pendant une certaine durée. Bénéficiant d’une fiscalité avantageuse, plus performant et moins risqué que l’investissement locatif, c’est aussi un investissement serein car il n’y a pas de gestion locative à assurer. En investissant en nue-propriété dans l’ancien, l’épargnant bénéficie in fine d’un couple rendement/risque optimisé pour son épargne-retraite, ce qui explique le succès grandissant de cette offre.

Contrat Monetivia : un succès en France

Avec ses différentes offres de vente en nue-propriété, dont le Contrat Monetivia, offre phare pour les familles, plus sécurisée et plus éthique que la vente en viager, la société Monetivia s’est positionnée au croisement de deux tendances lourdes : le besoin des seniors de puiser dans leur épargne immobilière et le besoin des actifs d’épargner pour leur retraite. Depuis son lancement en 2016, Monetivia a généré plus de 200 transactions, soit l’équivalent de 200 000 000€ d’immobilier vendu. En 2021, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires croître de 120 % par rapport à l’année précédente, preuve que le marché est dynamique côté vendeurs et côté investisseurs.

C’est fort de ce constat, et séduit par la personnalité et l’ambition de ses deux fondateurs, qu’Initiative & Finance, acteur de référence dans l’investissement au sein de PME de croissance, a choisi d’accompagner Monetivia en investissant 2,5 millions d’euros dans l’entreprise. Grâce à cette levée de fonds, Monetivia va pouvoir augmenter son maillage des principales villes de France en doublant le nombre de ses implantations et ainsi asseoir sa position de leader de la vente en nue-propriété dans l’ancien.

Elle pourra aussi investir davantage en communication et gagner en notoriété, déployer sa solution au niveau national et renforcer ses équipes.

« Nous souhaitons être les leaders de la vente en nue-propriété dans l’immobilier ancien. L’appui financier et opérationnel d’Initiative & Finance, un fonds riche de plus de 35 ans d’expérience, va nous permettre d’accélérer dans cette direction. », a déclaré Amaury de Calonne, président de Monetivia.

« Monetivia a des offres à valeur ajoutée sur deux marchés en croissance : celui de la monétisation de l’immobilier des seniors ; et celui de l’investissement immobilier en nuepropriété. Nous sommes ravis d’accompagner Monetivia et ses dirigeants dans leurs ambitions de croissance. », a ajouté Thierry Giron, directeur général et directeur associé, Initiative & Finance.