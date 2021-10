mondebarras.fr lève 2 M€ et poursuit son déploiement

Après un premier lancement test en avril 2012 dans quelques communes du Nord Pas de Calais, suivi d'une première levée de fonds de 545 K€, destinée à étendre son concept régionalement, le site mondebarras.fr, édité par la SAS eMotionMap, accélère aujourd'hui son développement grâce à une seconde levée de fonds de deux millions d'Euros réalisée en novembre 2013.



Cette opération, réalisée avec plusieurs partenaires, va permettre au site de développer de nouvelles fonctionnalités, d'adapter le site aux évolutions technologiques des terminaux, de structurer une offre commerciale auprès des professionnels, et d'étendre rapidement son concept nationalement.



En parallèle, en novembre dernier, mondebarras.fr a de plus été retenu pour intégrer le programme de Paris Incubateurs suite à l'appel à projets lancé par l'incubateur parisien.

Le concept : les articles à vendre regroupés dans le débarras virtuel, véritable boutique

A l'inverse des sites classiques d'annonces, mondebarras.fr propose aux vendeurs de regrouper leurs articles dans leur débarras personnel, véritable boutique, ou « extension virtuelle » de leur habitation. L'utilisateur y place ses articles au fil du temps et de ses besoins, et gère facilement son débarras, dont il a une vision globale, avec un accès facile à tous ses articles à la fois.

Pour les acheteurs, le concept de débarras permet, à l'occasion d'une recherche, de visualiser l'ensemble des articles en ventes pour un même vendeur.



Un concept mieux sécurisé contre les arnaques

mondebarras.fr propose un concept plus sûr. La proximité géographique des utilisateurs, qui facilite les échanges physiques, joue un rôle déterminant. Mais surtout, l'historique des articles mis en vente, l'ancienneté du compte, les nombres de visites et les like facebook, complètent un système de modération sécurisé et garantissent un niveau d'information plus complet sur les vendeurs.

Visualisation : une cartographie pour localiser les articles à vendre

La cartographie disponible sur le site, permet de visualiser en un coup d'oeil l'ensemble des offres disponibles à proximité de chez soi.

Cette approche cartographique permet aussi de chiner dans les débarras autour de chez soi, à un niveau de granularité allant jusqu'à la rue.



Un site plus personnel et communautaire

Les possibilités de personnaliser son débarras, la géolocalisation « à la rue » confèrent au site une approche plus communautaire, plus pratique et intuitive, dans la tendance SoLoMo, ce qui augmente sensiblement l'attachement des utilisateurs et optimise la fréquence des visites.

Bientôt une V2 à l'appli Smartphone

La V1 de l'application Smartphone lancée en 2013 présente des fonctionnalités permettant une ultra simplification, notamment la mise en ligne des articles. Une V2, ainsi qu'une application tablettes sont en cours d'élaboration.



Le modèle économique

Le Chiffre d'Affaires est généré par les recettes publicitaires (notamment des professionnels) et les options payantes à la disposition des utilisateurs pour promouvoir leur débarras ou leurs articles.