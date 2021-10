Moncey Avocats, un nouvel acteur indépendant sur les LBO Mid-Cap et groupes familiaux

Fruit de l'association de cinq avocats expérimentés qui ont su perfectionner leur savoir-faire acquis dans les rangs de cabinets parmi les plus influents de la place (Ashurst, Bredin Prat, Gide, Weil Gotshal…) et travaillant ensemble depuis de nombreuses années, l'équipe compte 15 avocats dès son lancement.

Elle intervient en private equity, fusions-acquisitions, financement, fiscalité, restructuring, et droit social. Moncey Avocats répond aux enjeux de croissance, de réorganisation et de développement de ses clients tant sur les aspects transactionnels que sur l'accompagnement opérationnel dans la durée.

Moncey Avocats s'inscrit dans la grande tradition des cabinets d'avocats d'affaires français qui ont su porter leur indépendance en gage de qualité et de modernité.

Le cabinet offre à ses clients, dès sa création, toutes les compétences des cabinets d'affaires agissant sur les opérations de LBO mid-cap, l'accompagnement de groupes familiaux et le restructuring. Ses clients sont composés principalement de fonds d'investissement, groupes familiaux, sociétés cotées ou non cotées, dirigeants et autres acteurs économiques. Moncey Avocats regroupe une équipe parfaitement opérationnelle à l'efficacité déjà confirmée.

Dans leur approche, les avocats du cabinet conjuguent rigueur et pragmatisme. Les équipes abordent chaque dossier de façon unique afin de répondre de façon concrète aux besoins des clients.

« Attachés à des valeurs fortes, nous sommes portés par un fort esprit d'équipe et l'envie de relever un défi collectif. La capacité de chacun des avocats de la maison à venir au soutien les uns des autres, nous permet d'accompagner nos clients de façon globale et sur le long terme, avec la dimension humaine qui s'y attache », souligne, Frédéric Pinet, managing partner.

Disposant d'un réseau de partenaires à l'international, Moncey Avocats travaille quotidiennement avec des cabinets étrangers parmi les meilleurs au monde.

Les avocats de Moncey sont notamment intervenus en qualité de conseil d'Alandia Industries dans la cession de Carbone Savoie au japonais Tokai Carbon, de Sparring Capital dans le rapprochement des sociétés Kapi et Novae, d'Andera Partners dans l'acquisition d'Artemys, d'EMZ dans l'acquisition de Weyou, de Perwyn dans l'acquisition de Keobiz, des fondateurs et managers dans le dernier LBO de Questel ou encore comme conseil de Novaxia dans le financement des acquisitions des immeubles Wonder et Burberry's.

Moncey Avocats est un cabinet français indépendant, moderne et fier de l'être.

A propos des associés :

Frédéric Pinet, managing partner

Frédéric Pinet intervient en tant que conseil de groupes familiaux, d'entrepreneurs, de dirigeants, de fonds d'investissement et de grandes entreprises en matière de fusions acquisitions.

Après 20 années d'expérience acquise dans des cabinets internationaux dont 6 ans dédiés à la direction du bureau français du cabinet international Ashurst, il avait rejoint le cabinet Desfilis en 2011, avant de co-fonder Moncey Avocats en 2021.

Frédéric possède une maîtrise en droit des affaires obtenue à l'Université de Paris II Assas et est titulaire d'un DESS de droit des affaires et fiscalité (Paris II – Panthéon Sorbonne).

Frédéric Bosc - associé

Frédéric Bosc accompagne entreprises, dirigeants et fondateurs dans la gestion de leurs enjeux fiscaux. Spécialisé dans les aspects fiscaux des opérations de fusions & acquisitions et de private equity, il intervient sur la structuration et la mise en œuvre d'opérations de LBO et de management packages. Avant de co-fonder Moncey Avocats, Frédéric Bosc était associé chez Desfilis. Il a forgé son savoir-faire dans les rangs de cabinets internationaux (Clifford Chance et Weil Gotshal & Manges).

Avocat aux barreaux de Paris et de New York, Frédéric Bosc est diplômé de l'université Paris II Panthéon-Assas (Maîtrise en droit des affaires). Il est titulaire d'un Master 2 en fiscalité internationale (Université Paris II Assas – HEC) ainsi que d'un LL.M. in international taxation (University of Florida – Levin College of Law).

Guillaume Giuliani - associé

Spécialisé dans les opérations de fusions & acquisitions et de private equity pour le compte de groupes et de fonds d'investissement, Guillaume Giuliani intervient aussi bien pour des sociétés cotées que non cotées. Il est également actif dans les opérations transfrontalières.

Après avoir exercé au sein du département fusions & acquisitions du cabinet Bredin Prat, Guillaume Giuliani a rejoint Desfilis en qualité d'associé en 2013 avant de participer à la création de Moncey Avocats en 2021.

Guillaume Guilani est diplômé de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (DESS de droit du commerce extérieur) et de la Northwestern Law School (LL.M.). Il a enseigné le droit des sociétés et le droit boursier à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Marie-Victoire James - associée

Marie-Victoire James est spécialisée dans les opérations de fusions & acquisitions et de private equity pour le compte de fonds d'investissement, d'entrepreneurs, de dirigeants et de grandes entreprises.

Après 3 ans passés au sein d'un cabinet international, elle a rejoint l'équipe corporate M&A du cabinet Desfilis en 2012. En 2021, elle participe à la création du cabinet Moncey Avocats où elle devient associée.

Marie-Victoire James est diplômée de l'Université Paris IX Dauphine (Maîtrise des Sciences de Gestion et DESS 214 Droit des affaires) et de l'Université Paris II Assas (Maîtrise de droit des affaires).

David Malamed - associé

David Malamed dispose d'une expertise reconnue en financement d'acquisitions, financement immobilier, et restructurations financières et agit pour une clientèle de fonds d'investissements étrangers et français ou de grands groupes internationaux.

Après avoir été associé de cabinets français et internationaux (Desfilis, Weil Gotshal & Manges, Gide Loyrette Nouel), et avoir exercé plus de 10 ans à New York, il participe à la création de Moncey Avocats en 2021.

David Malamed est inscrit aux barreaux de Paris et de New York. Il est diplômé d'un LL.M de Columbia Law School, d'un D.E.A en Droit des Affaires de Paris II et de Sciences Po Paris (Service Public). David a également été Maître de Conférences à Sciences Po Paris en Restructuration.