Moncey Avocats conseille Quimdis dans le cadre du rapprochement avec Azelis

Azelis est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des produits chimiques de spécialités et des ingrédients alimentaires, présent dans plus de 50 pays dans le monde. Azelis dispose de 60 laboratoires d'applications, accompagnant ses clients dans le développement des produits avec une forte dimension de conseil et d'innovation.

Cette opération offre à Quimdis l'opportunité d'élargir son réseau commercial international et de bénéficier de l'expertise et des capacités techniques d'Azelis afin de développer et promouvoir des solutions innovantes et durables dans ses différents secteurs d'activité.

Quimdis était conseillé par une équipe de Moncey Avocats composée de :

- Guillaume Giuliani, associé, Marie-Victoire James, associée, Alix Auclair, collaboratrice, en corporate,

- Frédéric Bosc, associé, Mathilde Cotillon, collaboratrice, en fiscalité.

- Anastasia Fleury, counsel, en droit social.