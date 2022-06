Moncey Avocats conseil de Capza

Moncey Avocats a conseillé Capza, acteur européen de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI dans le cadre de sa prise de participation significative dans Nutravalia, laboratoire français spécialisé dans les compléments alimentaires et produits de parapharmacie.

Fondé en 2015 par deux frères, Samuel et Michel Bouskila, Nutravalia conçoit, développe et commercialise des produits dédiés au bien-être et à la beauté (compléments alimentaires, cosmétiques, shampooings, soins). Le groupe a lancé avec succès deux marques spécialisées qui ont rapidement investi le réseau des pharmacies et parapharmacies : Luxéol, acteur majeur sur le segment capillaire et Anaca3, leader sur le segment de la minceur.

Avec le soutien de Capza, Nutravalia ambitionne d’accélérer le développement de Luxéol en France, de lancer la marque à l’international (en commençant par l’Espagne et l’Italie) et de consolider la position d’Anaca3 en France, notamment grâce à un solide pipeline d’innovation et au lancement régulier de nouveaux produits.

