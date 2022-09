Moncey Avocats conseil d’Andera Partners

Naitways est un hébergeur, opérateur et intégrateur de solutions d’infrastructure Cloud permettant une externalisation simple, rapide, sécurisée et sur-mesure des infrastructures IT de ses clients PME et ETI. Le groupe fondé en 2008 par Minh-Hoa Nguyen, Jeremy Spy et Tanguy Moreux, dispose d’une cinquantaine de collaborateurs basés à Paris et à Lyon.

Au cours des dernières années, Naitways a connu une dynamique de croissance forte, de près de 30 % par an sur ses services d’infogérance Cloud, portée par la montée en puissance de la digitalisation des organisations les moins matures comme les PME, en recherche d’un service intégré et agile, entrainant une augmentation du nombre de solutions nécessitant des infrastructures Cloud et l’émergence de nouveaux usages (solutions d’intelligence artificielle et de machine learning)..

Ce partenariat permettra à Naitways de se développer aussi bien par une croissance organique que par une croissance externe via l’acquisition d’intégrateurs en Île-de-France ou en région.

