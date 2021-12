Moncey Avocats accueille Philippe Lauzeral en qualité d'associé en contentieux des affaires

Philippe Lauzeral, associé fondateur du cabinet CVML, a développé une vaste expérience en matière de contentieux des affaires. Il intervient sur des contentieux corporate (conflits entre actionnaires, litiges post-acquisition, etc.), des contentieux commerciaux (rupture brutale des relations commerciales établies, concurrence déloyale, risques industriels …), dans le cadre de procédures collectives ou encore aux côtés de dirigeants lorsque leur responsabilité (y compris pénale) est engagée.

Philippe Lauzeral assiste également ses clients dans des négociations de contrat, et en conseil. Cette double pratique du conseil et du contentieux est l'une de ses spécificités et un véritable atout dans ses relations avec les magistrats notamment.

Philippe Lauzeral accompagne une clientèle française et internationale et conseille aussi bien des fonds, des entreprises industrielles, ou de services, que des actionnaires et des équipes de management. Ses clients apprécient son audace et son engagement total dans la défense de leurs intérêts, et lui reconnaissent une pugnacité et une ténacité rares, doublées d'un sens stratégique omniprésent dans le traitement de dossiers complexes et sensibles.

Pour Philippe Lauzeral, associé, « Rejoindre Moncey Avocats, c’est d’abord intégrer une équipe que j’apprécie humainement et avec laquelle j’ai envie de partager une aventure entrepreneuriale ambitieuse. La practice "Contentieux" est aujourd'hui clé, et je me réjouis de pouvoir accompagner les clients existants et futurs, en tenant compte des enjeux commerciaux, financiers, réputationnels et sociaux. »

Depuis sa création en avril 2021, Moncey Avocats répond aux enjeux de croissance, de réorganisation et de développement de ses clients tant sur les aspects transactionnels que sur l’accompagnement opérationnel dans la durée grâce à des équipes en private equity, fusions-acquisitions, financement, fiscalité, restructuring, et droit social. Ce renforcement en contentieux permet au cabinet de répondre aux demandes de ses clients en la matière.

« L’arrivée de Philippe et de son équipe est une étape importante et stratégique de notre développement. Cette arrivée quelques mois après la création de Moncey témoigne de notre ambition de proposer une offre complète allant du conseil au contentieux de manière totalement complémentaire », ajoute Frédéric Pinet, associé gérant de Moncey Avocats.

A propos de Philippe Lauzeral et de son équipe :

Philippe Lauzeral dispose d'une expertise de plus de 25 ans en contentieux, précontentieux et arbitrage. Il assiste ses clients dans des litiges complexes, principalement en matière de droit des affaires (y compris droit pénal des affaires), droit des sociétés et droit commercial (mises en jeu de garanties d’actif et de passif, litiges entre actionnaires liés ou non par un pacte, contentieux liés à un contrat d'acquisition/de cession ou à des problématiques de rupture brutale de relations commerciales, concurrence déloyale) aussi bien sur le plan national qu'international.

Avant de rejoindre Moncey Avocats, Philippe avait notamment participé à la création du cabinet CVML, au sein duquel il a créé et développé pendant plus de 15 ans le département contentieux et arbitrage.

Philippe Lauzeral est diplômé des Universités Paris II – Panthéon Assas (Magistère de juriste d’affaires / DJCE / DESS de Droit des Affaires et Fiscalité) et Paris I – Panthéon Sorbonne (DESS de Droit du Marché Commun).

Philippe Lauzeral rejoint Moncey Avocats accompagné de deux collaborateurs : Zoé Gomez et Sélim Brihi.