Moncey Avocats accueille Géraldine Huon en tant que responsable du business development

Après 8 ans passés en qualité d’avocat au sein de cabinets d’affaires américains, Géraldine Huon a exercé 14 ans en qualité de banquier privé puis de directeur du développement au sein de plusieurs banques privées sur le segment de la gestion de fortune. Elle y a développé une solide expertise en matière d’accompagnement des fondateurs ou actionnaires dirigeants de PME et ETI familiales en phase de cession, dans la gestion de leurs enjeux patrimoniaux.

En mettant aujourd’hui son actif relationnel et son expérience au service de ses confrères, Géraldine Huon accompagne le cabinet dans la conquête de nouveaux clients. Sa compréhension des enjeux et objectifs du cabinet lui permettront d’installer dans la durée, une stratégie de développement pérenne.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Géraldine au sein de notre équipe. Son recrutement est à l’image du dynamisme de notre structure. Sa compréhension des besoins du client, son sens du relationnel et sa connaissance complémentaire des écosystèmes bancaires et juridiques sont autant d’atouts pour donner une impulsion forte, stratégique et innovante au développement du cabinet. », déclare Frédéric Pinet, Managing Partner de Moncey Avocats.

« Je me réjouis de relever ce défi au sein d’un cabinet en forte expansion. J’ai d’emblée été séduite par l’esprit d’équipe des associés, qui se retrouve dans leur volonté d’élargir leurs compétences pour que celles-ci se nourrissent les unes des autres et permettent une approche intégrée des dossiers, doublée d’une réelle proximité avec chacun de leurs clients », complète Géraldine Huon.