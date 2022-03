Moncey Avocats a conseillé Trajan sur sa prise de participation dans Cotton Bird

Fondé en 2011 par Hector et Frédérique Cano, Cotton Bird propose une vaste gamme de faire-part et cartes de vœux conçus dans son studio de création pour les mariages, les naissances, les fêtes et les vœux de fin d’année. Leader sur son marché, la société a bâti son succès sur un savoir-faire de création reconnu, des produits au positionnement premium et de fabrication française, une approche 100% digitale et un service clients bien maîtrisé.

Soucieux d’assurer la réussite de leur succession en préservant l’indépendance de Cotton Bird, les fondateurs ont organisé la transmission managériale de la société au cours des deux dernières années en confiant la direction générale à un duo composé de Kevin Ha et Julie Joaris. Les deux dirigeants, soutenus par une dizaine de cadres qui investissent à leurs côtés dans l’opération, s’inscrivent dans la continuité du plan de développement engagé par les fondateurs.

Leur plan de croissance prévoit notamment la consolidation des positions de Cotton Bird en France, en Allemagne et en Espagne, l’élargissement de l’offre de produits proposés et la poursuite du développement à l’international avec l’ouverture de nouveaux pays. Des opérations de croissance externe pour accélérer le développement seront aussi étudiées.

Trajan était conseillé par une équipe de Moncey Avocats composée de :