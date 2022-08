Moncey Avocats a conseillé les actionnaires de CRF Conseils pour sa cession à Howden France

Howden France, courtier d'assurance spécialisé, réalise ainsi sa première acquisition en France. Emmené par Didier Arminjon et Didier Seigneur, CRF Conseils a fondé sa réputation sur une très forte technicité et un service de qualité. Avec une forte croissance enregistrée en 2021, ce rachat répond à une ambition stratégique de Howden France de créer une offre différenciante sur un marché aux opportunités multiples.

Didier Arminjon reste aux commandes de CRF Conseils en tant que directeur général et Didier Seigneur en tant que directeur général adjoint et directeur des lignes financières de Howden France.

Moncey Avocats a conseillé CRF avec une équipe composée de :

Frédéric Pinet, associé, Yann- Fouquet Michel et Valérie Colin-Simon collaborateurs, en corporate.

Frédéric Bosc, associé, en fiscalité.

Anastasia Fleury, counsel, en droit social.

Moncey Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant.

Intervenant en Private Equity, fusions-acquisitions, financement, fiscalité, restructuring, droit social et contentieux, les avocats de Moncey allient expérience et engagement collectif. Moncey Avocats répond aux enjeux de croissance, de réorganisation et de développement de ses clients tant sur les aspects transactionnels que sur l’accompagnement opérationnel dans la durée.