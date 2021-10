Moncey Avocats a conseillé Klubb Group dans le cadre dans l'entrée au capital d'Andera Partners

Présent en France, au Royaume-Uni et dans une quarantaine d'autres pays via son réseau de distribution. Klubb Group réalise 120 M€ de chiffre d'affaires avec plus de 400 collaborateurs. Un groupe familial comptabilisant plus de 20 ans d'expérience dans la nacelle élévatrice, les produits Klubb combinent l'expertise du groupe avec une ingénierie de pointe. Klubb propose aujourd'hui une soixantaine de modèles produits sur cinq sites d'assemblage.

Le groupe est fortement engagé dans une approche éco-responsable, notamment grâce à la technologie « Green Pack » permettant aux nacelles d'être utilisées avec le moteur du véhicule éteint, afin d‘économiser le carburant et de limiter l'impact sur l'environnement.

Cette prise de participation d'Andera Partners permettra à Klubb Group d'entamer sa nouvelle phase de développement à l'international.

Klubb Group était conseillé par une équipe de Moncey Avocats composée de :

Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, associés, Eleonore Coquerel, avocate, en corporate.

Frédéric Bosc, associé, Mathilde Cotillon, avocate, en fiscalité.

Anastasia Fleury, counsel, en droit social.