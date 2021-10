Moncey Avocats a assisté EMZ Partners pour le LBO réalisé sur le groupe Fauché

Le groupe Fauché est un acteur de référence du génie électrique. Maîtrisant l'ensemble des compétences nécessaires à la conception, la réalisation et la rénovation des installations électriques, le groupe Fauché propose des solutions globales adaptées aux spécificités de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures d'énergie, de transport et de communication, quelle que soit la complexité des projets.

EMZ Partners était conseillé par une équipe de Moncey Avocats composée de :

Guillaume Giuliani, associé, Marie-Victoire James, associée, Valérie Colin-Simon, counsel, Eléonore Coquerel, collaboratrice, Bonnie Brenier, collaboratrice, en corporate.

David Malamed, associé, Jonathan Devillard, collaborateur en financement.

Frédéric Bosc, associé, Mathilde Cotillon, collaboratrice, en fiscalité.

Anastasia Fleury, counsel, en droit social.