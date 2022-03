Moncey Avocats a accompagné le Groupe CIR

Moncey Avocats a assisté les fondateurs et le management du Groupe CIR (Compagnie immobilière de restauration) dans le cadre du LBO réalisé avec Blackfin Capital Partners qui devient le nouvel actionnaire majoritaire.

Fondé en 1988 et employant 125 collaborateurs, le Groupe CIR a construit sa croissance sur la rénovation et l'acquisition d’immeubles patrimoniaux en cœur de ville. Le rythme de rénovation atteint une centaine d'immeubles par an dans toute la France.

Le Groupe CIR avait structuré son premier LBO en 2017 sous la houlette de Bridgepoint Development Capital pour une valorisation proche de 150M€.

Aujourd’hui c’est Blackfin Capital Partners qui devient le nouvel actionnaire majoritaire pour une valorisation dépassant très légèrement 300M€. Le duo de fondateurs François Larrère, PDG et Franck Temim, directeur général réinvestit une partie de leur produit de cession avec des nouveaux cadres qui intègrent également le capital.

Le Groupe CIR était conseillé par une équipe de Moncey Avocats composée de Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, associés, Alexandre Bankowski et Alix Auclair collaborateurs en corporate ainsi que de Frédéric Bosc, associé, Mathilde Cotillon, collaboratrice, en fiscalité.