“Mon eau et moi”, le nouvel outil numérique du Sedif

L'application “Mon eau et moi”, lancée dernièrement par le Sedif, entend renforcer et dynamiser la relation entre le Service de l'eau et les consommateurs. Cette application peut être téléchargée par tous les consommateurs et propose des informations sur la qualité de l'eau du robinet, sur son origine, etc.

Elle dispose également d'un simulateur de consommation et d'astuces pour maîtriser ses usages. En plus de tout cela, elle informe en temps réel sur l'état du réseau, sur les éventuelles coupures, fuites, etc. Pour les abonnés au service public de l'eau, il y a également la possibilité d'accéder à ses factures et à sa consommation via l'application.

Cette dernière est reliée à l'assistant vocal de Google, ce qui permet aux utilisateurs de poser leurs questions en parlant à “Veolia Eau d'Ile-de-France” sur leur smartphone. Dernière nouveauté, les abonnés peuvent désormais créer leur espace personnel. Cet “espace consommateurs” est voué à se développer encore davantage afin d'obtenir un service client toujours plus qualitatif. Depuis son lancement, l'application a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois.