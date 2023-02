Moins d'accidents de voirie et des indemnisations en hausse

Chute sur un trottoir troué ou bosselé, accident de vélo causé par un nid-de-poule ou un potelet dangereusement placé... L'année écoulée, la ville de Paris a indemnisé 149 victimes d'accidents corporels survenus sur la voie publique et 288 victimes d'accidents de véhicules, a-t-elle indiqué, confirmant une information du Parisien.

Leur coût pour la municipalité est en forte hausse par rapport à 2019 (1,2 million d'euros).

Pour Aurélien Véron (LR), le fait que le montant de ces indemnisations ait « doublé depuis six ans » prouve que « la gravité moyenne de ces accidents a nettement augmenté », en raison de "défauts d'entretien" ou de « mauvaises conceptions ou malfaçons ». De son côté, David Belliard, adjoint à la voirie, avance une « sorte d'inflation » des assurances et une « tendance globale de judiciarisation des rapports ».

Dans le même temps, « le nombre de dossiers diminue », souligne-t-il. de 599 personnes indemnisées en 2019 (428 accidents de véhicule et 171 corporels), le Conseil de Paris en a indemnisé 437 en 2022 (288 et 149). « Cela reste évidemment trop important, mais Paris est une ville extrêmement dense avec deux millions d'habitants et quatre millions de personnes qui y transitent », souligne l'élu écologiste.

Le mauvais entretien de la voie publique, notamment de la chaussée et des trottoirs, est une critique récurrente des opposants de la maire, notamment regroupés sur Twitter sous le mot-clé #SaccageParis.