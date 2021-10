Modis recrute plus de 200 collaborateurs en Île-de-France en CDI

Pour accompagner sa croissance, Modis renforce ses équipes de consultants et chefs de projets, de business managers et de collaborateurs de fonctions transverses.

Ces nouveaux collaborateurs, principalement ingénieurs, jeunes diplômés ou confirmés, auront la possibilité d'intervenir sur les projets innovants et stratégiques, en lien avec la transformation des clients de Modis. Ce dernier est le partenaire privilégié des entreprises du SBF 120. Ses consultants les accompagnent dans leurs projets d'innovation et de transformation.

Modis recherche ainsi des talents dotés du sens de la relation client, passionnés par l'innovation et les nouvelles technologies. Dans des secteurs aussi variés que l'aéronautique, le spatial, la défense, l'énergie, le transport, l'environnement, les sciences de la vie, la finance, l'assurance, les télécoms et le multimédia, Modis crée pour ses collaborateurs des parcours d'évolution via un accompagnement personnalisé.

« Chez Modis, la détection des talents, leur développement et leur épanouissement est au cœur de notre stratégie : nous proposons à nos collaborateurs des projets motivants, un accompagnement individualisé et un parcours de formation construit et soutenu. Nous sommes convaincus que la connexion des talents, de la passion et de l'innovation nous permet d'aller ensemble vers l'excellence », déclare Laurent Graciani, PDG de Modis France.