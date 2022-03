Modernisation du réseau parisien d’eau potable

C’est la première entreprise publique d’eau en France. Eau de Paris gère un réseau de 2 000 kilomètres de canalisations intra-muros et compte environ trois millions d’usagers.

Malgré un haut niveau de rendement en 2020 qui s’élevait à 91%, la maîtrise des fuites constitue un enjeu majeur pour des raisons économique et écologique.

Plan d’investissement

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement 2021-2026, Eau de Paris lance, avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le déploiement à grande échelle de capteurs acoustiques. Ils permettront d’automatiser et d’optimiser la détection des fuites sur le réseau grâce à une sectorisation du réseau de distribution et à un système d’information dédié et développé par les collaborateurs de l’entreprise.

Avec un budget de dix millions d’euros, cette démarche permettra de diminuer les pertes sur le réseau à hauteur de 4,3 millions de mètres cubes par an, par rapport à 2018.

D’ici quelques mois, 3 000 capteurs équiperont le réseau de distribution, faisant de Paris l’une des premières villes de France à déployer cette technique à si grande échelle.