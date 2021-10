Modernisation du réseau de chaleur du MIN de Rungis

Le chantier de modernisation des infrastructures de production et du réseau de chaleur de la Semmaris, société gestionnaire du Marché International de Rungis, vient de franchir une étape déterminante. Les équipes d'Engie Solutions accompagnées d'entreprises prestataires ont œuvré pour le passage en basse pression de 4 km de réseau et l'optimisation de 98 sous-stations d'échange dans le but de réduire au maximum les pertes thermiques. La mise en service de ces nouvelles installations est aujourd'hui effective.

Alimenté à 99 % par sa propre unité de valorisation de déchets – exploitée par la Rived, régie publique locale –, le réseau du MIN fournit en chaleur

22 000 logements et équipements publics du secteur, l'aéroport d'Orly et sa zone hôtelière, la zone industrielle Sénia et dès le premier trimestre 2021, la ville de Rungis. Ce vaste chantier a pour ambition de concilier performance énergétique et environnementale, tout en valorisant au maximum la chaleur produite par l'unité de valorisation énergétique du MIN.