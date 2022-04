Möbius Avocats renforce son expertise en audiovisuel avec l'arrivée de Grace Adams

Forte de ses années d’expérience dans le secteur de l’audiovisuel, Grace Adams a développé une compétence sectorielle particulière pour les questions liées à la coproduction, au financement et à la distribution cinématographique.

Elle intervient sur des dossiers internationaux aux enjeux complexes.

« Je suis ravie de pouvoir compléter l’expertise du cabinet MöBIUS Avocats dans le domaine de l’audiovisuel avec mon expérience internationale en coproduction et distribution. Faire équipe avec Julien est très vite apparu comme une évidence. Nous avons la même approche de notre métier, qui vise à bien comprendre les besoins de nos clients pour leur donner une réponse concrète et pragmatique », commente Grace Adams.

Grâce à sa double vision avocat/in-house, elle met un point d’honneur à offrir à ses clients une approche pertinente et opérationnelle permettant de réconcilier pratiques anglo-saxonne et française et de sceller des partenariats efficaces et durables.

L’arrivée de Grace permettra au cabinet d’offrir une offre complète aux acteurs de l’audiovisuel et du cinéma.

Diplômée d’un DEA en droit de la propriété intellectuelle (Université de Nantes) et d’un LL.M en droit des affaires internationales à l’Université de Londres (Royaume-Uni), Grace Adams est avocate au Barreau de Paris depuis 2007. Elle fut successivement avocat auprès de cabinets de premier rang tels que DSP Avocats et Crossen & Borowsky, responsable Legal & Business Affairs de la distribution internationale au sein d’acteurs historiques de l’industrie audiovisuelle (Gaumont, Studiocanal) puis directrice juridique du groupe Logical Pictures qu’elle continuera d’accompagner au sein du cabinet avec Julien Abella.