Mobilisés pour le 2e forum de l'emploi public

De nombreux jeunes et moins jeunes ont largement profité de ce 2e forum de l’emploi public, inauguré par Stéphane Troussel, président du Conseil général, accompagné par Philippe Galli, Préfet de la Seine-Saint-Denis. Au total, le salon a accueilli quelque 2 300 visiteurs ; 600 de plus que la précédente édution. Missions locales pour l’emploi, personnes aiguillées par leur conseiller RSA, particuliers venus de leur propre initiative, tous ont postulé aux stands où ils estimaient avoir les meilleures chances. Pour leur répondre, 24 employeurs différents –Education nationale, Armée de terre, groupe hospitalier de la Seine-Saint-Denis, RATP, Formaposte– ou encore les services techniques et administratifs du Conseil général. « Un forum comme celui-ci permet de mettre directement en contact employeurs et demandeurs d’emploi sans passer par une phase d’attente qui est souvent pénible », estimait de son côté Michaël, qui vise un poste d’agent administratif après une première carrière en tant que commercial. Si ces prises de contact ne débouchent évidemment pas forcément sur une promesse d’’embauche, elles permettent néanmoins de franchie les premières étapes vers l’emploi.