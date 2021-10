Mobilisation pour les réfugiés et les professionnels de justice afghans

Dès le mois de juin dernier, le G7 Avocats avait fait de la protection des avocats en danger l'une de ses missions prioritaires. Pour soutenir un pays en péril, ses membres initiaient désormais une action réaffirmant leur solidarité envers le peuple afghan, leurs confrères, les juges, la communauté juridique et toutes celles et ceux qui luttent pour l'État de droit ou la justice.

Le G7 Avocats vient de s'exprimer en ces termes (version traduite en Français) :

« Nous, les représentants des institutions représentant la profession d'avocat dans les pays du G7, profondément inquiets de la situation en Afghanistan et du le sort de tous les afghans - en particulier les femmes, les personnes travaillant dans le secteur de la justice et les défenseurs des droits de l'homme ;

- réaffirmons notre attachement au droit d'asile, et le droit pour les afghans de quitter leur pays et de se rendre dans un autre pays en toute sécurité ;

- manifestons notre solidarité avec le peuple afghan, avec les professions juridiques et avec tous ceux qui luttent pour l'État de droit et la justice en Afghanistan ;

- Exhortons nos gouvernements respectifs à assurer la sécurité de tous les défenseurs des droits de l'homme et en particulier des femmes afghanes, juges et avocates. »



Déclaration signée par les représentants de la Law Society of England and Wales, de la Canadian Bar Association, de la Deutscher Anwaltverein, de la German Federal Bar, du Consiglio Nazionale Forense, du Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), du Law Council of Australia, et du Conseil national des barreaux.

Le G7 des Avocats en 2019 – James Mc Guill (CCBE), Tatsu Katayama (Japan Federation of Bar Association), Ray Adlington (Canadian Bar Association), Christiane Féral-Schul (CNB), Bob Carslon (American Bar Association), Simon Davis (Law Society of England and Wales), Edith Kindermann (Deutscher Anwaltverein), Omar Appolloni (Ambassade d'Italie)

Le CNB à la racine du G7 des Avocats

Ce sommet est une initiative du Conseil national des barreaux, qui a réuni pour la première fois les 7 organisations nationales de la profession d'avocat, les 11 et 12 juillet 2019 à Paris. Depuis, cette initiative perdure et le G7 des Avocats est reconnu en tant que groupe d'engagement officiel au sein du G7 des chefs d'Etat, au même niveau que les ONG, la société civile, les institutions scientifiques et les autres Think Tank.