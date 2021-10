Mobilisation pour l'hébergement d'urgence

Chaque semaine l'engagement des services de l'Etat permet d'ouvrir des places supplémentaires dans le cadre de la période hivernale. Au 1er janvier 2017, on en dénombre déjà plus de 9 000. Au total, plus de 129 000 places sont donc disponibles pour accueillir les plus démunis.

En Île-de-France, 60 794 places d'hébergement sont disponibles dont 58 478 places pérennes. Une aile désaffectée de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu sera également mobilisée pour l'hébergement d'urgence des sans-abris, en particulier des femmes en sortie de maternité.