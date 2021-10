Mobilisation permanente

Le potentiel est impressionnant : trois plénières, 80 ateliers, conférences et masterclass, deux sessions de networking… sans oublier la présence de 14 membres du Gouvernement, ministres et secrétaires d’Etat, de Manuel Walls à Fleur Pellerin, en passant par Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du Numérique.

Cet inventaire à la Prévert a néanmoins son talon d’Achille. Comment, en effet, profiter pleinement d’un tel déploiement de forces vives concentré en une seule journée, de 8h30 à 19h ? La vocation de cette « Planète » est si importante qu’on aimerait qu’elle tourne tous les jours de l’année pour livrer au quotidien son content d’assistance à entreprises en danger.

Les PME et les PMI peinent à grossir, à embaucher, à exporter… Une mobilisation générale et permanente des grands partenaires –CGPME, Agefa PME, Bpifrance, Ubifrance, Ordre des experts comptables, Citec…–, réunis en un seul lieu ouvert, semble aujourd’hui une nécessité.