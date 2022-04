Mobilisation "Elles bougent pour le numérique" le 7 avril

Le 7 avril prochain, plus de 40 évènements sont organisés au sein des entreprises partenaires de l’association qui ouvriront leurs portes grâce aux marraines de l’association pour accueillir des étudiantes, lycéennes et collégiennes afin de leur faire découvrir les métiers du numérique au sein de leur entreprise.

Un événement national dédié à la mixité dans le secteur du numérique

A l'ère de l'Industrie 4.0, les métiers du numérique sont en plein essor. Véritable secteur créateur d’emplois en 2022, ce domaine manque par ailleurs de salariées. Selon un rapport de l’INSEE, les femmes représentent uniquement 28 % des effectifs ingénieurs et selon le rapport DESI 2020, moins de 18 % d’entre elles occupent des postes de développement informatique ou de techniciens d’études (TIC).

Cette sous-représentation des femmes dans le numérique peut notamment s’expliquer par des stéréotypes véhiculés dès le plus jeune âge. Selon un rapport du ministère de l’Education nationale, seules 18 % de filles en première (13 % en terminale) ont choisi la spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI) au lycée en 2021.

Elles bougent,l’association parrainée par 6 ministères qui vise à susciter des vocations auprès des jeunes filles dans les métiers des secteurs industriels, technologiques et scientifiques se mobilise tout au long de l’année pour la mixité et lance l’évènement « Elles bougent pour le Numérique », pour permettre aux jeunes collégiennes, lycéennes ou étudiantes de s’informer sur la variété des métiers dans ce secteur, de casser les idées reçues et les stéréotypes et afin de susciter des envies d’orientation et de carrière au travers de témoignages de marraines actives dans ce domaine. L’objectif principal de cet évènement est de montrer aux jeunes filles que les femmes ont leur place dans le numérique.

« Elles bougent se mobilise pour la parité et la mixité professionnelle, et s'engage tout au long de l’année pour agir contre la sous-représentation des femmes notamment dans le secteur du numérique. En étroite collaboration avec ses partenaires institutionnels et corporate, notre association d’intérêt général permet aux jeunes filles de découvrir des nouvelles opportunités professionnelles et d’enclencher des changements significatifs contre tous les stéréotypes »,précise Amel Kefif, directrice générale d’Elles Bougent.

Programme de l’événement "Elles bougent pour le Numérique"

Tout au long de la journée, les marraines présentes dans les entreprises partenaires créeront des parcours personnalisés pour les étudiantes, lycéennes et collégiennes et leur faire découvrir les métiers du numérique. Les marraines des entreprises mobilisées proposeront aux jeunes filles des visites, des ateliers, des speed-meeting ou encore des conférences ou tables rondes autour de la mixité et de thématiques en lien avec l’Industrie du futur comme le codage, la cybersécurité, ou encore l’intelligence artificielle.

En 2022, ce sont plus de 40 évènements entreprises qui se dérouleront partout en France métropolitaine, dont 20 dans la région Ile-de-France, comme des portes ouvertes au sein du Groupe CEGID ou encore une découverte des solutions numériques au sein du service Performance et Energy Management d’ENGIE à Nantes.